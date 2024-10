Impallomeni a TMW Radio sul Napoli e il Milan (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel corso del programma “Maracanà” su TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore e attuale giornalista sportivo, ha espresso le sue opinioni su alcuni temi di attualità calcistica, concentrandosi in particolare sulla situazione del Milan e del Napoli. Impallomeni: La situazione di Fonseca al Milan Quando gli è stato chiesto se si aspetta delle sorprese da Paulo Fonseca, allenatore del Milan, Impallomeni ha sottolineato la mancanza di una compattezza di intenti all’interno della squadra. Secondo l’ex calciatore, Fonseca sembra essere sotto pressione e il suo atteggiamento tradisce una certa tensione. Questa condizione si riflette anche negli episodi contraddittori che hanno caratterizzato la gestione della squadra, lasciando intravedere delle scelte che non sempre si sono rivelate all’altezza delle aspettative. Terzotemponapoli.com - Impallomeni a TMW Radio sul Napoli e il Milan Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel corso del programma “Maracanà” su TMW, Stefano, ex calciatore e attuale giornalista sportivo, ha espresso le sue opinioni su alcuni temi di attualità calcistica, concentrandosi in particolare sulla situazione dele del: La situazione di Fonseca alQuando gli è stato chiesto se si aspetta delle sorprese da Paulo Fonseca, allenatore delha sottolineato la mancanza di una compattezza di intenti all’interno della squadra. Secondo l’ex calciatore, Fonseca sembra essere sotto pressione e il suo atteggiamento tradisce una certa tensione. Questa condizione si riflette anche negli episodi contraddittori che hanno caratterizzato la gestione della squadra, lasciando intravedere delle scelte che non sempre si sono rivelate all’altezza delle aspettative.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Impallomeni: “Lautaro da Pallone d’Oro? Copa America vinta da protagonista. In giro…” - Stefano Impallomeni è tornato sulle parole di Messi, che nei giorni ha dichiarato che Lautaro, attaccante dell'Inter, merita il Pallone d'Oro ... (fcinter1908.it)

Impallomeni si espone su Pogba: «Sarebbe romantico un suo ritorno, può giocare in Serie A ma…» - Impallomeni si espone su Pogba: le dichiarazioni dell’ex calciatore sul centrocampista della Juventus Il giornalista ed ex calciatore Impallomeni ha parlato a TMW Radio per analizzare la possibile per ... (juventusnews24.com)

Impallomeni: "Pogba, romantico se tornasse a giocare con la Juve. Ma non a 8 mln l'anno" - Impallomeni: 'Pogba, romantico se tornasse a giocare con la Juve. Ma non a 8 mln l'anno' Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio dell'intervista di Paul Pogba alla Ga ... (informazione.it)