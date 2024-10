Lanazione.it - Il talento di Jonathan per i nonni. “La sua musica nelle case di riposo”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Massa, 18 ottobre 2024 – La polizia municipale scende in campo con la musicoterapia adoppio senso. SaràMazzei, un ragazzo speciale, a portare lain alcunedidel territorio. Un effetto terapico a doppio senso: perper il quale larappresenta il suo mondo, il suo rifugio, la sua tavolozza dei pastelli con cui colora le sue giornate e per gli ospiti delle Rsa che saranno allietati dalla sua. “non non sa leggere una partitura – spiega la mamma Alessandra Guiggi –, ma sa esattamente cosa fare quando ha sotto mano una tastiera. E’ il suo modo per esprimersi. Lui ascolta un brano, osserva i movimenti delle dita sui tasti e riproduce così la melodia”.