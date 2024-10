Il rosso e il bianco di Vienna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gusto frizzante, informale e insolito della capitale viennese Vienna. Metropolitana Linea 2, Stazione di Schottentor, tram n°38. In una corsa che dura appena 21 minuti, si lasciano gli imponenti e austeri fasti asburgici dell’Innere Stadt per giungere al Grinzig, capolinea del 19° distretto che, dal 1893 è ufficialmente parte integrante dell’area urbana della capitale austriaca. Grinzig, capolinea tramIl paesaggio collinare, dolcemente in salita, si rivela a dir poco sorprendente. Stradine acciottolate, lampioni d’epoca, qualche piccola bottega, graziose villette a due piani, immerse nella quiete. Uno scenario da fiaba, il cui racconto si assapora lentamente e in allegra compagnia, proprio come il calice di un buon vino. Puntomagazine.it - Il rosso e il bianco di Vienna Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gusto frizzante, informale e insolito della capitale viennese. Metropolitana Linea 2, Stazione di Schottentor, tram n°38. In una corsa che dura appena 21 minuti, si lasciano gli imponenti e austeri fasti asburgici dell’Innere Stadt per giungere al Grinzig, capolinea del 19° distretto che, dal 1893 è ufficialmente parte integrante dell’area urbana della capitale austriaca. Grinzig, capolinea tramIl paesaggio collinare, dolcemente in salita, si rivela a dir poco sorprendente. Stradine acciottolate, lampioni d’epoca, qualche piccola bottega, graziose villette a due piani, immerse nella quiete. Uno scenario da fiaba, il cui racconto si assapora lentamente e in allegra compagnia, proprio come il calice di un buon vino.

