Il punto sulla ciclopedonale di Borgo delle Rose: "Grande attenzione alla messa in sicurezza del tracciato" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un collegamento cittadino in più che favorirà gli spostamenti tra il quartiere di Borello e la vicina frazione. PRoseguono i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di Borgo delle Rose, opera richiesta dai cittadini e corrispondente a un investimento complessivo dell'Amministrazione

Borgo delle Rose - avanza la ciclopedonale - "Sulla base di quanto emerso a seguito degli ultimi sopralluoghi effettuati – spiega l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – questa infrastruttura pubblica prende forma e il cantiere procede senza imprevisti. In accordo con la ditta esecutrice gli uffici comunali preposti hanno così avviato un approfondimento tecnico delle scarpate stradali affidando due specifici incarichi per la ... (Ilrestodelcarlino.it)