Sale: Victoria's Secret. Un piccolo passo per le modelle, un grande passo per l'umanità. E un potente uppercut giusto in faccia al politicamente corretto e alle scemenze woke. Victoria's Secret riporta in passerella gli Angeli che l'hanno fatta grande. Con grande gioia di tutti, non solo del Compagno Marco Rizzo. Modelle, stilisti, clienti, bambini, anziani Hot parade L'Identità.

