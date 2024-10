Ilrestodelcarlino.it - “Ho un tumore al seno, ma sogno ancora”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Forlì, 18 ottobre 2024 – Sara Liverani, 39 anni, è un’artista e tatuatrice, che ha trasformato la sua esperienza con la diagnosi dialin un potente messaggio di speranza ed empatia. Attraverso la sua mostra ‘Like a Queen’, Liverani esplora i temi della fragilità, invitando chi affronta un percorso oncologico a continuare a sognare. Con le sue opere, intende ispirare una riflessione profonda sull’importanza di un ambiente di cura accogliente, sottolineando come la bellezza possa emergere anche nei cammini più complessi. Liverani, quando ha ricevuto la diagnosi dial, qual è stata la sua reazione? "Per me la diagnosi non è stato un momento sconvolgente. Ho sempre avuto la consapevolezza che, se siamo vivi ci possiamo ammalare.