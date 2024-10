Governare l’Italia è diventato più complesso che mai (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri di mercoledì ha varato una serie di importanti provvedimenti, soprattutto economici, con particolare riguardo alle famiglie. Il titolo di ciascuno di tali leggi e cosa le stesse andranno a regolamentare, fin da ieri è oramai noto. Un commento del tipo quattro chiacchiere a tale manovra potrebbe significare una presa d’atto con compiacimento di chiunque sia interessato a tale risultato. Ciò perché ha potuto constatare che il Governo si sta sforzando a operare come previsto nel suo programma generale. Quindi onore al merito per il fatto che la Premier Meloni sta facendo quadrare formalmente le cifre (la manovra appena votata vale 30 miliardi), ma lascia gli italiani e non solo loro, con più di una riserva sulle possibilità concrete della sua fattibilità. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri di mercoledì ha varato una serie di importanti provvedimenti, soprattutto economici, con particolare riguardo alle famiglie. Il titolo di ciascuno di tali leggi e cosa le stesse andranno a regolamentare, fin da ieri è oramai noto. Un commento del tipo quattro chiacchiere a tale manovra potrebbe significare una presa d’atto con compiacimento di chiunque sia interessato a tale risultato. Ciò perché ha potuto constatare che il Governo si sta sforzando a operare come previsto nel suo programma generale. Quindi onore al merito per il fatto che la Premier Meloni sta facendo quadrare formalmente le cifre (la manovra appena votata vale 30 miliardi), ma lascia gli italiani e non solo loro, con più di una riserva sulle possibilità concrete della sua fattibilità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Il Pd non è credibile per governare l’Italia. Il partito è più isolato rispetto a due anni fa" - Ma oggi non c’è né programma né coalizione. Ma dobbiamo convincerci che, per governare un Paese come l’Italia, devi avere un programma e una coalizione credibili. Oggi il Pd è più isolato di due anni fa: i 5 Stelle hanno rivendicato una loro autonomia, Calenda sta per i fatti suoi, Renzi decide in autonomia. (Quotidiano.net)

Pd - bordate di De Luca al suo partito : Non credibile per governare l’Italia - “Oggi il Pd è isolato di due anni fa – ha aggiunto -. È una grande palla, non esiste. Vuol dire che non c’è una questione istituzionale di principio ma c’è un’aggressione politica. C’è un presidente di Regione, Zaia, che il terzo mandato lo sta finendo, e nessuno dice niente. “Schlein ha poco tempo davanti per cambiare Pd – ha aggiunto -. (Ildenaro.it)

“Dal caso Toti una pessima immagine dell’Italia - non può più governare” : parla Traversi (M5S) - Stiamo dando una pessima immagine di noi stessi, mentre in Italia, oramai, sembra sempre tutto normale; all’estero per scuse di “poco conto” e per i motivi più banali, qualsiasi errore di un politico viene punito senza nessuna attenuante. “Come per il Governo, anche in Liguria, a Genova e in Regione, siamo all’opposizione: abbiamo già fatto molto, attraverso un percorso comune, ma tentare di ... (Lanotiziagiornale.it)