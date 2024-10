Glocal DOC alla seconda edizione: appuntamento a Varese dal 3 al 7 Novembre (Di venerdì 18 ottobre 2024) seconda edizione per Glocal DOC, il festival del documentario che si terrà a Varese dal 3 al 7 Novembre 2024. Dopo il successo della prima edizione, Glocal DOC ritorna con una selezione, in corso in queste settimane, ancora più ricca e variegata di documentari provenienti da tutto il mondo, pronti a raccontare storie che spaziano dal locale al globale. L’iniziativa, organizzata da Varese Web, rientra anche quest’anno nella collaborazione con Festival Glocal, il festival di giornalismo che da 13 anni si svolge a Varese con migliaia di giornalisti. L’ultima serata di Glocal DOC, il 7 Novembre, sarà anche la prima serata del festival di giornalismo. Fino al 1° ottobre è possibile candidare le proprie opere sulla piattaforma FilmFreeway. Laprimapagina.it - Glocal DOC alla seconda edizione: appuntamento a Varese dal 3 al 7 Novembre Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)perDOC, il festival del documentario che si terrà adal 3 al 72024. Dopo il successo della primaDOC ritorna con una selezione, in corso in queste settimane, ancora più ricca e variegata di documentari provenienti da tutto il mondo, pronti a raccontare storie che spaziano dal locale al globale. L’iniziativa, organizzata daWeb, rientra anche quest’anno nella collaborazione con Festival, il festival di giornalismo che da 13 anni si svolge acon migliaia di giornalisti. L’ultima serata diDOC, il 7, sarà anche la prima serata del festival di giornalismo. Fino al 1° ottobre è possibile candidare le proprie opere sulla piattaforma FilmFreeway.

