Velvetmag.it - Fino alla Fine di Gabriele Muccino: “Un film che l’adrenalina non la simula, ma la vive”

(Di venerdì 18 ottobre 2024)presenta19esima edizione della Festa del Cinema di Roma il suo nuovo lavoro cinematografico:. VelvetMAG ha raccolto le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti del cast e del regista presenti in Conferenza Stampa. In vacanza con la sorella, la ventenne americana Sophie si appresta a trascorrere la sua ultima giornata a Palermo prima di ripartire per la California. L’incontro con Giulio e col suo gruppo di amici, però, finisce per coinvolgerla in una vicenda troppo grande per lei. E forse le cambierà per sempre l’esistenza. Sceneggiatore con Paolo Costella,torna al cinema con un action movie stratificato. Thriller, storia d’amore, racconto di sopravnza e redenzione.