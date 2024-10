Dailymilan.it - Ex Milan, Marek Jankulovski difende Ibrahimovic. E su Fonseca…

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ex difensore delha parlato in vista della sfida con l’Udinese e ha preso le difese di: e su Fonseca L’ex difensore, tra le altre di Napoli, Udinese eva controcorrente e si schiera dalla parte di. Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, infatti, l’oggi dirigente sportivo ceco di origini macedoni si è soffermato in particolare sul ruolo dello svedese, affermando come Zlatan ci metta la faccia nelle interviste, a protezione dei giocatori in campo. Ecco le sue dichiarazioni: Ibra è diverso perché è alla prima esperienza da dirigente, ma ha una voglia di vincere pazzesca. Ho giocato con lui un anno ale non accettava di perdere neppure nelle partitelle di allenamento Noto che gli piace ancora prendersi le responsabilità e metterci la faccia rilasciando certe dichiarazioni.