Sport.quotidiano.net - Eurolega, la Virtus resiste un tempo: il Monaco scappa nella ripresa e vince 101-85

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Montecarlo (Principato di), 18 ottobre 2024 – Si chiude senza vittorie la settimana con doppio turno didelle squadre italiane: dopo il clamoroso scivolone interno di Milano, infatti, laSegafredo Bologna ha incassato la quarta sconfitta in altrettante gare europee perdendo 101-85 sul campo del. I bianconeri, che restano così soli sul fondo della classifica ancora a quota zero punti, non sono riusciti a dar seguito alle buone premesse di un primochiuso in vantaggio 47-46 esi sono via via spenti, incassando 55 punti a fronte dei soli 38 mandati a bersaglio. A pesare maggiormente sul groppone della Segafredo, oltre ai problemi difensivi palesatisi, sono state le pessime percentuali nel tiro da fuori (7/26 da tre per un complessivo 26%).