E’ pontino il vincitore del prestigioso World Soundtrack Award 2024 destinato ai compositori di colonne sonore per i film

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il compositore di Gaeta, Umberto Scipione, si è aggiudicato il(WSA) nella categoria Public Choice per la colonna sonora del“La Guerra dei Nonni” di Gianluca Ansanelli, prodotto da FM Records Music. Il WSA è considerato uno dei riconoscimenti più importanti per le, spesso definito l’”Oscar” della musica per cinema e televisione. Scipione ha vinto questa ambita statuetta in una competizione serrata, battendo nomi illustri come Hans Zimmer, candidato per “Dune: Part Two”, e Amelia Warner per “Young Women and the Sea”. Alla sua prima nomination al WSA, il compositore italiano ha superato anche ledi Anthony Willis e dei fratelli Baldenweg, in un’emozionante finale.