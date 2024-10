Anteprima24.it - E’ di Colliano il miglior ricercatore endocrinologo under 40: premio a Strollo

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa)- È originario dell’Alta Valle del Sele, e più precisamente del comune di, il medico eRocky, premiato quale40 in endocrinologia per il 2024. Ilè stato assegnato al dottoredalla Società Italiana di Endocrinologia, nei giorni scorsi durante il congresso IIEM. Medico,, docente associato di endocrinologia presso l’Università San Raffaele di Roma,è tra ii medici ricercatori in ambito scientifico in Italia. Proprioinfatti, è l’autore di prestigiosi studi internazionali sulla ricerca del diabete di tipo 1, iniziati circa dieci anni fa durante il dottorato di ricerca svolto presso il Queen Mary, University of London.