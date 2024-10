Gamberorosso.it - È dell'Oltrepò Pavese la Bollicina dell'Anno secondo il Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Laci conduce in uno dei luoghi più suggestivi: Rocca de’ Giorgi, nell’alta Valle Versa. Vigne a perdita d’occhio, sterpaglie e campi agricoli: la vista è pazzesca, lo spirito selvaggio. Il vigneto, Poggio dei Duca, è il più alto tra quelli a disposizionea famiglia Calatroni. A 550 metri di quota, su suoli ricchi di calcare, il pinot nero ha una marcia in più: regala una scossa gustativa nel bicchiere che non si dimentica. L’acidità naturale di partenzae uve qui è sempre più alta, l’escursione termica feroce è in grado di favorire una maturità fenolica completa. Vigna in quota La prima annata prodotta è stata la 2016: “È veramente un luogo speciale, è il vigneto più irto e ripido, difficilissimo da lavorare.