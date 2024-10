Droga a chili in un appartamento, due finiscono in manette (Di venerdì 18 ottobre 2024) FIRENZE – Droga a chili in un appartamento di Firenze: due in arresto. La Polizia ha arrestato in zona Santa Croce a Firenze, un 26enne di origine albanese e una donna fiorentina di 22 anni con l’accusa di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Gli agenti del Commissariato di Rifredi e quelli della polizia municipale di Firenze, hanno fermato l’uomo, già noto alle forze di polizia, per un normale controllo, mentre quest’ultimo stava ritirando una consegna di cibo da un rider. Il giovane avrebbe però opposto una viva resistenza contro i poliziotti, spintonandoli violentemente e colpendoli più volte con forti gomitate. Corrieretoscano.it - Droga a chili in un appartamento, due finiscono in manette Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) FIRENZE –in undi Firenze: due in arresto. La Polizia ha arrestato in zona Santa Croce a Firenze, un 26enne di origine albanese e una donna fiorentina di 22 anni con l’accusa di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Gli agenti del Commissariato di Rifredi e quelli della polizia municipale di Firenze, hanno fermato l’uomo, già noto alle forze di polizia, per un normale controllo, mentre quest’ultimo stava ritirando una consegna di cibo da un rider. Il giovane avrebbe però opposto una viva resistenza contro i poliziotti, spintonandoli violentemente e colpendoli più volte con forti gomitate.

