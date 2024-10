Dragon Ball Daima, il nuovo Goku arriva nei giochi della serie (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il mondo di Dragon Ball continua a espandersi, regalando nuove emozioni ai fan con l’arrivo di personaggi inediti dalla serie anime Dragon Ball Daima. Questa nuova iterazione dell’universo creato da Akira Toriyama porta un tocco innovativo all’epica saga, con versioni “Mini” dei personaggi più amati. Tra le novità più attese, troviamo l’arrivo di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il mondo dicontinua a espandersi, regalando nuove emozioni ai fan con l’arrivo di personaggi inediti dallaanime. Questa nuova iterazione dell’universo creato da Akira Toriyama porta un tocco innovativo all’epica saga, con versioni “Mini” dei personaggi più amati. Tra le novità più attese, troviamo l’arrivo di

Dragon Ball Daima arriverà su tutti i giochi di Dragon Ball - Dragon Ball Z: Kakarot In Dragon Ball Z: Kakarot potremo esplorare il mondo demoniaco in questo nuovo DLC dedicato alle nuove avventure di Goku e compagni. . Questo non solo per gli appassionati del mondo anime, ma anche per i videogiocatori che hanno messo mano finalmente a Dragon Ball: Sparking! Zero, il nuovo titolo dedicato alla serie e successore dei Budokai Tenkaichi tanto amati ... (Nerdpool.it)

Dragon Ball presenta una nuovissima Kamehameha solo per Gohan Black - Poiché Gohan è ora il punto di interesse e il guerriero più forte sulla Terra, questo nuovo cattivo si rivela essere Gohan Black e quindi combatte Gohan fino a pareggiare prima di essere ributtato nel portale. Se Gohan fosse davvero diventato il guerriero più forte della Terra, proprio come voleva Goku, avrebbe avuto un ruolo molto più importante nella storia di Dragon Ball Super. (Nerdpool.it)