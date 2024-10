Dietro le mazzette Sogei, il filo che collega Tim: lo scandalo corruzione si allarga (Di venerdì 18 ottobre 2024) Massimo Rossi, già indagato per corruzione, al centro di una nuova bufera: spunta un’inchiesta che coinvolge manager e dipendenti di Tim. Lo scandalo corruzione che coinvolge Massimo Rossi, accusato di aver consegnato mazzette ai dirigenti di Sogei, si allarga a macchia d’olio. Secondo nuove rivelazioni, l’indagine dei pm non si ferma alla società pubblica. Dietro le quinte, un secondo filone d’inchiesta collegato emerge, che travolge un altro gigante italiano: Tim. Lo scandalo corruzione travolge Tim cityrumors.it foto Ansa Rossi, già nel mirino della giustizia, avrebbe infatti tentato di corrompere non solo i manager di Sogei, ma anche alcuni vertici e dipendenti della compagnia di telecomunicazioni. La gravità della situazione è tale che si attendono sviluppi dirompenti nelle prossime settimane, con possibili risvolti clamorosi. Cityrumors.it - Dietro le mazzette Sogei, il filo che collega Tim: lo scandalo corruzione si allarga Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Massimo Rossi, già indagato per, al centro di una nuova bufera: spunta un’inchiesta che coinvolge manager e dipendenti di Tim. Loche coinvolge Massimo Rossi, accusato di aver consegnatoai dirigenti di, sia macchia d’olio. Secondo nuove rivelazioni, l’indagine dei pm non si ferma alla società pubblica.le quinte, un secondone d’inchiestato emerge, che travolge un altro gigante italiano: Tim. Lotravolge Tim cityrumors.it foto Ansa Rossi, già nel mirino della giustizia, avrebbe infatti tentato di corrompere non solo i manager di, ma anche alcuni vertici e dipendenti della compagnia di telecomunicazioni. La gravità della situazione è tale che si attendono sviluppi dirompenti nelle prossime settimane, con possibili risvolti clamorosi.

