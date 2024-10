Amica.it - Dalla regina Elisabetta in poi, i royal tour in Australia sono sempre stati memorabili. Ora tocca a re Carlo e Camilla. Leggi su Amica.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dal 18 al 26 ottobre ree lasaranno impegnati in unin. Un viaggio tanto atteso, non solocoppia, perché è la prima esperienza all’esteroscoperta del sovrano, a gennaio, di avere un cancro. Il fatto che il monarca abbia avuto l’ok dei medici a partire rassicura i sudditi. È la prova, evidentemente, che il primogenito dellasta meglio ed è nelle condizioni di sospendere, per alcuni giorni, i trattamenti. Quello di re, però, non è l’unicodei Windsor destinato a fare la differenza. Negli anni, per diversi motivi, tanti altri viaggi ufficiali nella “terra dei canguri”rimasti impressi nella memoria degli inglesi e non solo. Per vari motivi.