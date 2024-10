Lortica.it - Cortona: 60enne arrestato per coltivazione illegale di cannabis. Sequestrati oltre 1 kg di marijuana

(Di venerdì 18 ottobre 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo di, insieme alla Stazione locale, hannoin flagranza di reato un libero professionista di 60 anni, incensurato, accusato di traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta al termine di un’indagine mirata a contrastare il traffico di droga in città . Durante le indagini, i militari hanno individuato una piantagione composta da 12 piante diindica, ciascuna alta circa 1,20 metri, coltivate in una zona boschiva adiacente all’abitazione dell’uomo. Le piante erano irrigate con un sistema a goccia collegato all’impianto idrico della casa. Nel corso dell’operazione,alle piante, sono stati1,150 kg digià essiccata e suddivisa in 9 scatole, ciascuna contenente circa 100 grammi di sostanza stupefacente.