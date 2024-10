Ilrestodelcarlino.it - Cna: Bordoni nominato cavaliere della Repubblica

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un nuovoper le Marche. E’ il segretarioCna regionale Moreno. L’onorificenza è stata conferita adal presidenteSergio Mattarella “in considerazione dei meriti acquisiti nel corsosua carriera”. Una carriera, quella di, che lo ha portato ai verticiCna marchigiana nel 2022, dopo essere stato responsabile sindacale prima e segretario territoriale poi,Cna di Pesaro e Urbino. Laureato in scienze politiche, Moreno, ha seguito, per contoCna, diversi progetti europei per le imprese. Dal 2019 è presidente di Tecne, l’Azienda speciale per il mobile e la meccanicaCamera di Commercio delle Marche. A Morenosono giunti i complimenti di tutto il sistemaCna Marche.