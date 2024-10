Chi è quel ragazzo Laura uccisa dal nipote il marito disperato rompe il silenzio sul 22enne

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono ancora tutti sotto choc per l’omicidio diFrosecchi,nel suo negozio da suoMattia Scutti di 22 anni. La donna 55enne era nel panificio Forno da Graziella di Chiesanuova (Firenze) nella giornata del 17 ottobre, quando il figlio di sua cognata ha esploso dei colpi di arma da fuoco e l’ha ammazzata. Ora è stato ildella vittima are il. L’omicidio diFrosecchi ha sconvolto tutta la cittadinanza. I carabinieri erano stati contattati dal presunto killer, infatti ilaveva effettuato la telefonata al 112 prima di rinchiudersi nella sua casa dove aveva minacciato di togliersi la vita. I mediatori erano riusciti a farlo ragionare ed era stato successivamente tratto in arresto. Ildella 55enne ha voluto dire qualcosa sull’assassinio della coniuge.