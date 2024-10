Thesocialpost.it - Carrozziere in pensione clona la sua auto, ma paga una sola assicurazione

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una storia quasi incredibile arriva dalla provincia di Lecce. Uninresidente a Casarano, nel basso Salento, avevato la propria, una Fiat Punto, circolando così in città con duedello stesso modello, della stessa serie, dello stesso colore e con le stesse targhe. Ma non solo: anche con la stessa.Leggi anche: Allarme per la nuova truffa al bancomat, telefoni utilizzati per rubare i soldi Come ha fatto ilre l’Una truffa molto originale che però è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Casarano e dal Comando Provinciale di Lecce. La Puntota era dotata targhe realizzate in vetroresina e potrebbe essere stata recuperata in uno sfasciacarrozze.