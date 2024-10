Botte in stazione, gli agenti lo fermano con il taser (Di venerdì 18 ottobre 2024) Viareggio, 18 ottobre 2024 - Litigano e dalle parole passano velocemente ai fatti fino a quando uno dei due finisce con lo scagliarsi contro i poliziotti e gli altri viaggiatori. Uno dei due uomini era così alterato da costringere gli agenti a fare ricorso all’utilizzo del taser. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì. La vicenda ha avuto inizio presso la stazione di Torre del Lago quando un cinquantacinquenne originario di Pontedera, dopo aver notato una giovane in lacrime sulla banchina, si è avvicinato per prestarle aiuto. Il fidanzato della ragazza, un giovane di trentadue anni di Viareggio, ha iniziato a inveire e minacciare l’uomo. I tre, successivamente, sono saliti tutti su un treno regionale diretto a Viareggio, a bordo del quale è proseguita la lite. Lanazione.it - Botte in stazione, gli agenti lo fermano con il taser Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Viareggio, 18 ottobre 2024 - Litigano e dalle parole passano velocemente ai fatti fino a quando uno dei due finisce con lo scagliarsi contro i poliziotti e gli altri viaggiatori. Uno dei due uomini era così alterato da costringere glia fare ricorso all’utilizzo del. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì. La vicenda ha avuto inizio presso ladi Torre del Lago quando un cinquantacinquenne originario di Pontedera, dopo aver notato una giovane in lacrime sulla banchina, si è avvicinato per prestarle aiuto. Il fidanzato della ragazza, un giovane di trentadue anni di Viareggio, ha iniziato a inveire e minacciare l’uomo. I tre, successivamente, sono saliti tutti su un treno regionale diretto a Viareggio, a bordo del quale è proseguita la lite.

