Quotidiano.net - Borsa: l'Europa prosegue senza strappi in attesa Wall Street

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le Borse europee confermano l'andamento positivo, sebbene cauto. E anche i future susono orientati sulla stessa tendenza. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, resta sul quarto di punto di rialzo con tech, moda e automotive in evidenza. Tra le singole Piazze, Parigicome la migliore con un +0,6 per cento. Francoforte guadagna lo 0,3 per cento. Milano sale dello 0,34% instasera di Fitch e S&P sull'Italia. Debole Londra che cede lo 0,3%. Lo spread lima e continua ad aggiornare i minimi da 3 anni. Il differenziale tra Btp e Bund è su quota 117,4 punti con il rendimento del decennale italiano che viaggia al 3,37%. Sul fronte dei beni rifugio l'oro conferma il record e passa a 2.712 dollari l'oncia. Quanto alle materie prime, il petrolio gira in calo con il wti a 70,4 dollari al barile (-0,4%) e il brent a 74,1 dollari (-0,5%).