Biden una Europa unita resta il compito del nostro tempo

"Un'Europa unita resta il compito del nostro tempo". Lo ha detto il presidente degli Usa Joe Biden, a Berlino, al castello di Bellevue, ricordando il Muro che divideva la città fra est e ovest. "Sono sopraffatto non solo per l'onorificenza ma anche per le sue parole". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden ringraziando Frank Walter Steinmeier per la Croce al merito consegnatagli dal presidente tedesco.

Biden celebra la comunità italiana e scherza con la moglie : "Tornerò in Sicilia con o senza di te" - Il Presidente Biden e la First Lady hanno tenuto un discorso mercoledì in occasione del ricevimento per l'Italian American Heritage Month alla Casa Bianca che viene celebrato ogni anno per onorare e riconoscere i contributi degli immigrati italiani e degli italoamericani negli Stati Uniti. Biden ha elogiato la bellezza dell'Italia e della Sicilia scherzando con la moglie: "Ci tornerò, con te o ... (Liberoquotidiano.it)

Il Presidente degli Usa Biden e la First Lady hanno tenuto un discorso mercoledì in occasione del ricevimento per l'Italian American Heritage Month alla Casa Bianca che viene celebrato ogni anno per onorare e riconoscere i contributi degli immigrati italiani e degli italoamericani negli Stati Uniti.

Biden all’Onu : “La Russia voleva distruggere la Nato - ma ora è più unita che mai - Putin ha fallito” - Forse perché dopo tutto quello che ho visto so che c'è sempre una via d'uscita" ha dichiarato Biden nel suo ultimo discorso all'Onu, ricordando ai leader mondiali che "Servire i popoli più importante che restare al potere""Continua a leggere . "So che molti guardano il mondo di oggi e son preoccupati ma io no. (Fanpage.it)