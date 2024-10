Anzio | ripresi dalle telecamere di un programma tv spostano la base di spaccio ma vengono beccati

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Protagonista suo malgrado di un servizio televisivo sulle piazze didi, è finito in manette un 24enne, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato insieme ad un coetaneo; ai due, gli agenti del Commissariato/Nettuno hanno sequestrato un etto e mezzo di “fumo” e circa 20 grammi di cocaina. È iniziato tutto lo scorso lunedì, quando, su und’inchiesta, è andato in onda un servizio su un’attività diper le strade di: gli investigatori del commissariato/Nettuno, da sempre impegnati in questo settore, hanno intuito che l’esposizione mediatica della zona avrebbe spinto gli eventuali spacciatori a cambiare “location”.