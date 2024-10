Alfa: “‘Il Filo Rosso’? Sarà la colonna sonora degli ‘arrivederci’ dal treno” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "'Il Filo Rosso' è una canzone che fa riferimento alla leggenda asiatica secondo la quale due persone destinate a stare assieme sono legate tramite il mignolo da un Filo rosso invisibile. Un modo per dire che se è destino è destino. A me piaceva dedicarla ai rapporti a distanza, perché in quei rapporti Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "'IlRosso' è una canzone che fa riferimento alla leggenda asiatica secondo la quale due persone destinate a stare assieme sono legate tramite il mignolo da unrosso invisibile. Un modo per dire che se è destino è destino. A me piaceva dedicarla ai rapporti a distanza, perché in quei rapporti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Promessa - anticipazioni 8 ottobre : il destino di Curro appeso a un filo - Maria vuole andare via da Cordova - Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 8 ottobre alle 19:40. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il futuro di Maria è sempre più incerto. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. (Movieplayer.it)

Pitbull che uccide - l’addestratore cinofilo : “Screening veterinario prima di decidere il suo destino” - L’intervento del direttore ha evitato conseguenze peggiori. “Bene indossare la tuta, per alcune razze che arrivano a 80-90 chili anche il casco. Per gestire un cane di questo tipo, servono competenze e profilo adeguati. Perché un pitbull può arrivare a 235 PSI come potenza di morso, l'equivalente di 16. (Quotidiano.net)