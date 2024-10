Albania, oggi si decide sulle convalide. Dubbi sulle procedure (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Se avessi saputo che mi portavano in Albania mi sarei tuffato e avrei raggiunto Lampedusa a nuoto. Ero molto vicino»: ha detto così uno dei 12 richiedenti asilo, otto cittadini Albania, oggi si decide sulle convalide. Dubbi sulle procedure il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Albania, oggi si decide sulle convalide. Dubbi sulle procedure Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Se avessi saputo che mi portavano inmi sarei tuffato e avrei raggiunto Lampedusa a nuoto. Ero molto vicino»: ha detto così uno dei 12 richiedenti asilo, otto cittadinisiil manifesto.

Migranti Albania - oggi arrivati in 16 ma 4 sono tornati in Italia - Il trasferimento dei migranti è avvenuto in un clima relativamente tranquillo nella piccola cittadina albanese, dove la popolazione locale ha accolto la situazione con indifferenza o solidarietà. Le operazioni di sbarco sono avvenute sotto la supervisione delle forze di polizia italiane, con un protocollo rigoroso che ha incluso controlli sanitari e l’identificazione dei migranti, un processo ... (Thesocialpost.it)

Tra i 16 migranti sbarcati oggi in Albania anche due minorenni : verranno riportati in Italia - I due hanno riferito di avere meno di 18 anni e dunque, in via cautelare, verranno riaccompagnati in Italia. Nel nostro Paese saranno valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali così come avviene per situazioni analoghe.Continua a leggere . (Fanpage.it)

