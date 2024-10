Albania, Conte: "Spot da un miliardo" (Di venerdì 18 ottobre 2024) 21.30 "Uno Spot da un miliardo": così Conte a proposito del caso migranti portati in Albania e ora da riportare in Italia. Poi il leader M5S parla dell'attacco della maggioranza ai giudici di Roma: "Meloni dacci oggi il nostro complotto quotidiano per coprire i disastri e gli imbrogli ai cittadini su banche, sanità e tasse. Oggi gli attacchi sono per i giudici che hanno applicato le norme e che hanno rivelato che quello in Albania è un semplice Spot, come avevamo denunciato". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 21.30 "Unoda un": cosìa proposito del caso migranti portati ine ora da riportare in Italia. Poi il leader M5S parla dell'attacco della maggioranza ai giudici di Roma: "Meloni dacci oggi il nostro complotto quotidiano per coprire i disastri e gli imbrogli ai cittadini su banche, sanità e tasse. Oggi gli attacchi sono per i giudici che hanno applicato le norme e che hanno rivelato che quello inè un semplice, come avevamo denunciato".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicurezza - Conte : “Bisogna investire - non mandare nostri poliziotti in Albania” - “La sicurezza è un’esigenza concreta dei cittadini. Così Giuseppe Conte, a margine dell’evento organizzato dalla UIL a Roma ‘Investire in Sicurezza’. Dimostriamo che ci teniamo e che investiamo in sicurezza”. C’è un aumento delle rapine in strada, +24,5% rispetto a qualche anno fa. ”. C’è una scopertura di organico per le forze di polizia e carabinieri, 22mila unità mancano all’appello. (Lapresse.it)