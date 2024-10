“Affari Tuoi”, il pubblico commosso dal desiderio di Pasquale (Di venerdì 18 ottobre 2024) News TV. Nella puntata di ieri sera di Affari Tuoi, Louis Pasquale Romano), simpaticamente soprannominato “Pasqualo” da Stefano, ha sfidato la fortuna e il Dottore e ha vinto 200.000 euro. Il concorrente della Valle D’Aosta ha giocato con il pacco numero 3 ed è stato accompagnato da uno dei suoi due fratelli gemelli, Andrè. Grazie alla somma vinta riusciranno a realizzare il sogno in comune. Leggi anche: “Affari Tuoi”, i due concorrenti bisbigliano qualcosa: la reazione di Stefano (VIDEO) Leggi anche: Stefano De Martino “raddoppia”: torna anche su Rai2, c’è la data La grossa vincita Protagonista della puntata di Affari Tuoi di ieri sera, giovedì 17 ottobre, il concorrente della Valle d’Aosta, Luis. “Mi occupo di design e comunicazione con un team di comunicazione pazzarelli. Tvzap.it - “Affari Tuoi”, il pubblico commosso dal desiderio di Pasquale Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) News TV. Nella puntata di ieri sera di, LouisRomano), simpaticamente soprannominato “Pasqualo” da Stefano, ha sfidato la fortuna e il Dottore e ha vinto 200.000 euro. Il concorrente della Valle D’Aosta ha giocato con il pacco numero 3 ed è stato accompagnato da uno dei suoi due fratelli gemelli, Andrè. Grazie alla somma vinta riusciranno a realizzare il sogno in comune. Leggi anche: “”, i due concorrenti bisbigliano qualcosa: la reazione di Stefano (VIDEO) Leggi anche: Stefano De Martino “raddoppia”: torna anche su Rai2, c’è la data La grossa vincita Protagonista della puntata didi ieri sera, giovedì 17 ottobre, il concorrente della Valle d’Aosta, Luis. “Mi occupo di design e comunicazione con un team di comunicazione pazzarelli.

