Addio ad una civiltà contadina, Mimma Forlani presenta “Il paese delle aie” (Di venerdì 18 ottobre 2024) A quei tempi Bariano era un paese di aie. C’era la corte di Jàcom Fólega,con cavalloni di grano turco stesi sulla graticola dell’essiccatoio dove i bambini sgusciavano come ratti sui grani caldi. C’erano le campate dei mezzadri Àngel de’ Amastini, Pi de’ Ghèta, Santo Forlà, Pepi Resmì, Àngel de’ Lansì, Luciano Milani e Peter de’ Perèch, con le pannocchie appese sotto le travi. La fuori, nei campi, vicino al cimitero, c’era la nuova aia di Jacumì-fulighì, settimo dei nove figli di Jacom-fólega. Poi c’erano le aie dei diavoli. Di notte, con le zampe caprine, buttavano all’aria la pula riempivano i sacchi con il grano maturo e scappavano, scalciando Adio Pèp La buona farina è finita in crusca. La voce di Mimma Forlani ci introduce al suo ultimo libro “Il paese delle aie. Storia della perduta civiltà contadina”. Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A quei tempi Bariano era undi aie. C’era la corte di Jàcom Fólega,con cavalloni di grano turco stesi sulla graticola dell’essiccatoio dove i bambini sgusciavano come ratti sui grani caldi. C’erano le campate dei mezzadri Àngel de’ Amastini, Pi de’ Ghèta, Santo Forlà, Pepi Resmì, Àngel de’ Lansì, Luciano Milani e Peter de’ Perèch, con le pannocchie appese sotto le travi. La fuori, nei campi, vicino al cimitero, c’era la nuova aia di Jacumì-fulighì, settimo dei nove figli di Jacom-fólega. Poi c’erano le aie dei diavoli. Di notte, con le zampe caprine, buttavano all’aria la pula riempivano i sacchi con il grano maturo e scappavano, scalciando Adio Pèp La buona farina è finita in crusca. La voce dici introduce al suo ultimo libro “Ilaie. Storia della perduta”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutto pronto per l’addio a Matteo - il paese in lacrime - 30 alla chiesa di Cognola oppure in mattinata al cimitero di Trento, prima che la salma venga portata in chiesa. . . Matteo aveva solo 18 anni, frequentava la scuola Arcivescovile. Chi vorrà omaggiarlo con un ultimo saluto, potrà presentarsi alle 14. . Sarà domani, 5 ottobre, il funerale di Matteo Cosi. (Trentotoday.it)

Si fingono 50 clienti - ma sono i camerieri del locale : a Sezze festa d'addio per il ristorante del paese in cui andò anche Bartali - Quando Luisa, sua sorella Paola e mamma Addolorata, detta Tina, sono nel retro del ristorante a preparare il servizio, vengono chiamate da un collaboratore che le invita a uscire in sala: «E lì è stato bellissimo: c’erano tutti i camerieri che si sono susseguiti nel corso degli anni a lavorare nel ristorante. (Gamberorosso.it)

Potrebbe essere la fine dei social network : il Paese sta per dire addio all'accesso libero? - Viviamo in un'era dove i social non sono solo un passatempo, ma piattaforme vitali che plasmano il modo in cui condividiamo e riceviamo informazioni. La gente sul posto sta già pensando a come preservare i propri contenuti digitali, nel caso in cui le cose prendessero davvero una brutta piega. In un mondo iperconnesso, le decisioni prese da un singolo paese possono avere effetti a catena su scala ... (Eccellenzemeridionali.it)