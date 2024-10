Zelensky ha incontrato Metsola e Picierno al Parlamento europeo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al Parlamento europeo, dove è stato ricevuto dalla presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola. A dare il benvenuto al presidente ucraino, all’ingesso protocollare dell’Eurocamera, c’erano la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito democratico, Pina Picierno, l’eurodeputato tedesco verdi Sergey Lagodinky e la presidente della sottocommissione Difesa, l’eurodeputata tedesca, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Zelensky, dopo un bilaterale a tre, incontrerà anche i capigruppo del Parlamento europeo. Linkiesta.it - Zelensky ha incontrato Metsola e Picierno al Parlamento europeo Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato al, dove è stato ricevuto dalla presidente dell’Eurocamera, Roberta. A dare il benvenuto al presidente ucraino, all’ingesso protocollare dell’Eurocamera, c’erano la vicepresidente deled eurodeputata del Partito democratico, Pina, l’eurodeputato tedesco verdi Sergey Lagodinky e la presidente della sottocommissione Difesa, l’eurodeputata tedesca, Marie-Agnes Strack-Zimmermann., dopo un bilaterale a tre, incontrerà anche i capigruppo del

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj presenta il suo piano per la vittoria - Il 16 ottobre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha presentato in parlamento il suo “piano per la vittoria”, che esclude cessioni territoriali alla Russia e invita gli alleati occidentali a rafforzare gli aiuti militari. Leggi . (Internazionale.it)

Meloni riceve Zelensky a Roma : incontro bilaterale durante il tour europeo del presidente ucraino - . Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Villa Doria Pamphilj a Roma, accolto dalla premier Giorgia Meloni. A Londra, parlando col primo ministro del Regno Unito Keir Starmer e col segretario generale della Nato, Mark Rutte, Zelensky ha sottolineato la necessità di ottenere l’autorizzazione a colpire in profondità il territorio della Russia, e si è soffermato soprattutto sui ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Parigi - La presidenza ucraina ha detto all'Afp che Zelensky è arrivato nella capitale francese, dove incontrerà il presidente Emmanuel Macron. Questa mattina Zelensky ha affermato di aver esposto il suo piano per la vittoria in un incontro a Londra con il primo ministro britannico Keir Starmer e il capo della Nato Mark Rutte. (Quotidiano.net)