Lettera43.it - Yemen, attacco degli Stati Uniti contro depositi di armi degli Houthi: usati bombardieri B-2

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Glihanno lanciato undinello, utilizzando anche istealth B-2 Spirit. Lo ha annunciato lo United States Central Command (Centcom) in una nota, specificando che l’utilizzo di questo tipo di aerei «dimostra le capacità diglobaleUsa nei confronti di tali obiettivi quando necessario, in ogni momento, in ogni posto». Negli ultimi mesi Washington aveva già attaccato in varie occasioni gli, ma mai ricorrendo ai B-2. U.S. Central Command Conducts Multiple Strikes on Underground Iran-BackedWeapons Facilities pic.twitter.com/6YjQRVFvSD — U.S.