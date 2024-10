X Factor, ora tocca agli Home Visit (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo step prima delle ultime fasi Questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, su Sky e NOW, si terranno gli Home Visit, l’ultimo step delle selezioni di X Factor. In questa fase cruciale, i quattro giudici (Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi) sceglieranno i 12 concorrenti che accederanno ai Live Show, che inizieranno una settimana dopo. I giudici e i concorrenti vivranno insieme per due giorni in una casa in campagna, dove i partecipanti si esibiranno in un’atmosfera intima, lontana dal pubblico, ricevendo consigli preziosi. Leggi anche: X Factor 2024, i Bootcamp si sono conclusi. Giochi fatti Ogni giudice incontrerà i quattro artisti selezionati nei Bootcamp. 361magazine.com - X Factor, ora tocca agli Home Visit Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo step prima delle ultime fasi Questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, su Sky e NOW, si terranno gli, l’ultimo step delle selezioni di X. In questa fase cruciale, i quattro giudici (Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi) sceglieranno i 12 concorrenti che accederanno ai Live Show, che inizieranno una settimana dopo. I giudici e i concorrenti vivranno insieme per due giorni in una casa in campagna, dove i partecipanti si esibiranno in un’atmosfera intima, lontana dal pubblico, ricevendo consigli preziosi. Leggi anche: X2024, i Bootcamp si sono conclusi. Giochi fatti Ogni giudice incontrerà i quattro artisti selezionati nei Bootcamp.

X Factor 2024 : Ultimo Step di Selezioni agli Home Visit stasera su Sky e NOW - Vivranno tutti assieme per due giorni in una casa in campagna: saranno solo loro e la musica, i ragazzi in gara potranno chiedere consigli ai rispettivi giudici, parlarsi in maniera sincera e quasi confidenziale in un contesto lontano dalle luci di uno studio tv e dal pubblico sugli spalti. Dopo la corsa delle Audizioni e dei Bootcamp, al termine della quale Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel ... (Digital-news.it)

X Factor 2024 - è l’ora degli Home Visit - chi andrà ai live? - Una finestra quotidiana nella vita dei cantanti in gara per seguire tutti i dettagli del loro percorso, un viaggio dietro le quinte tra le assegnazioni e le prove dei brani, le interviste, i backstage dei Live Show e i commenti a caldo dopo le esibizioni in diretta e i verdetti del voto: giorno dopo giorno, tutto questo e tanto altro sui concorrenti e sui giudici della nuova stagione di X Factor. (Spettacolo.eu)