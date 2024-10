Vigili del fuoco salvano una piccola volpe a Roma: era intrappolata in intercapedine (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una piccola volpe è stata salvata dai Vigili del fuoco questa mattina in Viale Pola a Roma. L'animale è stato recuperato in buone condizioni all'interno di un'intercapedine al piano terra e sistemato in una scatola di cartone in attesa di essere visitato da un veterinario. Sbircialanotizia.it - Vigili del fuoco salvano una piccola volpe a Roma: era intrappolata in intercapedine Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unaè stata salvata daidelquesta mattina in Viale Pola a. L'animale è stato recuperato in buone condizioni all'interno di un'al piano terra e sistemato in una scatola di cartone in attesa di essere visitato da un veterinario.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - volpino salvato dai Vigili del Fuoco in Viale Pola - Un salvataggio che testimonia ancora una volta l’impegno dei Vigili del Fuoco non solo nella protezione delle persone, ma anche degli animali in difficoltà, confermando il loro ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli esseri viventi. Roma, 17 ottobre 2024 – Questa mattina, intorno alle 10:30, la Squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Via Genova è ... (Ilfaroonline.it)

Fungaiolo colpito da un malore - soccorso dal Suem e dai vigili del fuoco - Intervento del Suem di Pieve del Grappa con automedica e ambulanza di Pedemontana emergenza ODV, nella tarda mattinata di oggi, 17 ottobre, per un fungaiuolo di 72 anni, P.Z., di Montebelluna, che ha accusato un malore mentre stava andando a funghi su un bosco in via valli a Fonte. Raggiunto da... (Trevisotoday.it)

Fungaiolo colpito da un malore - soccorso da infermieri del Suem e vigili del fuoco - Intervento del Suem di Pieve del Grappa con automedica e ambulanza di Pedemontana emergenza ODV, nella tarda mattinata di oggi, 17 ottobre, per un fungaiuolo di 72 anni, P.Z., di Montebelluna, che ha accusato un malore mentre stava andando a funghi su un bosco in via valli a Fonte. Raggiunto da... (Trevisotoday.it)