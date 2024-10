Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 08:45 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Viabilità DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 08. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 08:45 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)DEL 17 OTTOBREORE 08.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 08 : 15 - TRAFFICVO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUTO IN CODA DALLA CASILINA ALL’APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA POI DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DEL GRA. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 07 : 30 - VIABILITÀ DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 07. SI STA IN CODA SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI CASTEL PORZIANO E SULL’OSTIENSE ALTEZZA ACILIA TUTTO IN DIREZIONE RACCORDO. CODE SULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI VERSO IL CRACCORDO FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DU EPONTI IN DIREIZONE CENTRO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 20 : 30 - DALLA DOMENICA AL GIOVEDI IL SERVIZIO PROSEGUE SU GOMMA DALLE 21 A FINE SERVIZIO, REGOLARE INVECE IL VENERDI’ E IL SABATO. VIABILITÀ DEL 16 OTTOBRE 2024 ORE 20. 20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE IN NETTO MIGLIORAMENTO LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE SULLA FLAMINIA IN DIREZIONE RACCORDO ... (Romadailynews.it)