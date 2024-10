Una tassa per chi prende spesso l’aereo: la proposta arriva in Europa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio del 21% nel settore aereo, è stata proposta l’introduzione di una tassa per i passeggeri che volano frequentemente. Secondo un’analisi condotta dalla New Economics Foundation (NEF) e da organizzazioni partner, le persone dovrebbero pagare di più per ogni volo aggiuntivo oltre al primo viaggio di andata e ritorno. Lo studio, inoltre, suggerisce di usare il gettito derivante da questa tassa per investimenti in servizi di trasporto pubblico meno inquinanti, come i treni, contribuendo a ridurre il numero di voli “eccessivi” effettuati dai più abbienti. Il rapporto, condiviso in esclusiva con il Guardian, rappresenta la prima analisi approfondita su come una tassa per i frequent flyers potrebbe funzionare in Europa. Vediamo i dettagli della proposta. Quifinanza.it - Una tassa per chi prende spesso l’aereo: la proposta arriva in Europa Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio del 21% nel settore aereo, è statal’introduzione di unaper i passeggeri che volano frequentemente. Secondo un’analisi condotta dalla New Economics Foundation (NEF) e da organizzazioni partner, le persone dovrebbero pagare di più per ogni volo aggiuntivo oltre al primo viaggio di andata e ritorno. Lo studio, inoltre, suggerisce di usare il gettito derivante da questaper investimenti in servizi di trasporto pubblico meno inquinanti, come i treni, contribuendo a ridurre il numero di voli “eccessivi” effettuati dai più abbienti. Il rapporto, condiviso in esclusiva con il Guardian, rappresenta la prima analisi approfondita su come unaper i frequent flyers potrebbe funzionare in. Vediamo i dettagli della

