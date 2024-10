Un grande pasticcere riapre uno storico bar di Imola: Sebastiano Caridi porta i suoi dolci al Caffè Bacchilega (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le insegne quasi centenarie coi nomi di vermouth che hanno attraversato le epoche hanno già recuperato la doratura originaria. Il cantiere procede a grandi passi, un'intera città attende con ansia la riapertura di una pasticceria storica, per il pasticcere 36enne Sebastiano Caridi sarà la terza impresa nell'arco di nove anni. «Nessuna intenzione di scendere a compromessi sulla qualità», e nel contingente: l'obbiettivo «di far mangiare agli imolesi il mio panettone». Caridi aprirà il 26 ottobre il suo terzo locale, dopo Faenza e Bologna, a Imola dove sta ristrutturando il più storico bar del centro: l'ex Caffè Bacchilega, chiuso dal 2016. Sebastiano Caridi e il socio Giorgio Gonelli chiudono il triangolo con questa impresa che è insieme gastronomica, ma anche storica e di recupero architettonico. Gamberorosso.it - Un grande pasticcere riapre uno storico bar di Imola: Sebastiano Caridi porta i suoi dolci al Caffè Bacchilega Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le insegne quasi centenarie coi nomi di vermouth che hanno attraversato le epoche hanno già recuperato la doratura originaria. Il cantiere procede a grandi passi, un'intera città attende con ansia la riapertura di una pasticceria storica, per il36ennesarà la terza impresa nell'arco di nove anni. «Nessuna intenzione di scendere a compromessi sulla qualità», e nel contingente: l'obbiettivo «di far mangiare agli imolesi il mio panettone».aprirà il 26 ottobre il suo terzo locale, dopo Faenza e Bologna, adove sta ristrutturando il piùbar del centro: l'ex, chiuso dal 2016.e il socio Giorgio Gonelli chiudono il triangolo con questa impresa che è insieme gastronomica, ma anche storica e di recupero architettonico.

