Tragedia a Tagliacozzo: muore Soma Baroud, medico e testimone delle sofferenze palestinesi

La notizia della morte di, giovaneed esponente della comunità palestinese, ha colpito profondamente la cittadina di, dove vive il fratello Ramzy.è stata uccisa durante un raid israeliano il 9 ottobre, un evento che riaccende i riflettori sulla drammatica situazione in Palestina e sulla resistenza del suo popolo. La sua vita e il suo impegno per la giustizia e la pace, così come il suo legame con il territorio marsicano, hanno suscitato un grande cordoglio tra i cittadini e le istituzioni locali. La vita e l'impatto di, riconosciuta per il suo operato in campo, era una figura di riferimento per la comunità palestinese. La sua dedizione verso la professione medica era accompagnata da un profondo attaccamento al suo popolo e alla sua storia.