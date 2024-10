Tar Sardegna: prima ordinanza sulla moratoria per impianti rinnovabili in isola (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La prima ordinanza del TAR Sardegna segna un importante passaggio riguardante la moratoria sugli impianti di energia rinnovabile, una misura introdotta dalla Giunta di Alessandra Todde. Questo provvedimento, che sospende per un periodo di 18 mesi la creazione di nuovi impianti nell’isola, è stata pubblicata recentemente e ritenuta necessaria per una valutazione approfondita delle istanze presenti. La decisione arriva in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale e la corretta pianificazione territoriale. Il ricorso di Branduzzo Energia e la posizione del Tar Nella recente ordinanza, il TAR ha esaminato il ricorso presentato da Branduzzo Energia Srl, volte alla costruzione di un impianto fotovoltaico a Moru Nieddu, situato nel comune di Gonnesa, nel sud della Sardegna. Gaeta.it - Tar Sardegna: prima ordinanza sulla moratoria per impianti rinnovabili in isola Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladel TARsegna un importante passaggio riguardante lasuglidi energia rinnovabile, una misura introdotta dalla Giunta di Alessandra Todde. Questo provvedimento, che sospende per un periodo di 18 mesi la creazione di nuovinell’, è stata pubblicata recentemente e ritenuta necessaria per una valutazione approfondita delle istanze presenti. La decisione arriva in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale e la corretta pianificazione territoriale. Il ricorso di Branduzzo Energia e la posizione del Tar Nella recente, il TAR ha esaminato il ricorso presentato da Branduzzo Energia Srl, volte alla costruzione di un impianto fotovoltaico a Moru Nieddu, situato nel comune di Gonnesa, nel sud della

