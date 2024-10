Tabellone Esibizione Six Kings Slam 2024: accoppiamenti e risultati (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Tabellone e gli accoppiamenti del Six Kings Slam 2024, torneo Esibizione in programma da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. Il grande tennis, seppur non in via ufficiale come parte integrante del circuito, arriva in Arabia Saudita e in quel di Riyadh, dove sei campioni si contendono un titolo ma anche un cospicuo bottino in montepremi. Ci sono due icone come Novak Djokovic e Rafa Nadal, ma anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, così come Daniil Medvedev e Holger Rune. Di seguito tutte le sfide del torneo, aggiornate turno dopo turno. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TV Tabellone SIX Kings Slam 2024 SEMIFINALI Sinner (ITA) b. Djokovic (SRB) 6-2 6-7(0) 6-4 Alcaraz (ESP) vs Nadal (ESP) QUARTI DI FINALE Djokovic (SRB) byeSinner (ITA) b. Medvedev (RUS) 6-0 6-3 Alcaraz (ESP) b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ile glidel Six, torneoin programma da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. Il grande tennis, seppur non in via ufficiale come parte integrante del circuito, arriva in Arabia Saudita e in quel di Riyadh, dove sei campioni si contendono un titolo ma anche un cospicuo bottino in montepremi. Ci sono due icone come Novak Djokovic e Rafa Nadal, ma anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, così come Daniil Medvedev e Holger Rune. Di seguito tutte le sfide del torneo, aggiornate turno dopo turno. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TVSIXSEMIFINALI Sinner (ITA) b. Djokovic (SRB) 6-2 6-7(0) 6-4 Alcaraz (ESP) vs Nadal (ESP) QUARTI DI FINALE Djokovic (SRB) byeSinner (ITA) b. Medvedev (RUS) 6-0 6-3 Alcaraz (ESP) b.

