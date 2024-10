Studenti di Giurisprudenza in visita al carcere accompagnati dal garante Ciambriello (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOggi il garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samele Ciambriello, ha accompagnato una delegazione dell’Associazione universitaria “Demmis” in visita al carcere di Benevento. La visita è stata guidata dal Direttore del carcere, Gianfranco Marcello, e la capo Area Trattamentale, Gabriella Polcino. I giovani laureandi in Giurisprudenza hanno visitato prima la sezione femminile, dove hanno avuto modo di parlare a lungo con una delegazione di detenute. Il Direttore poi, ha spostato la visita all’interno del reparto maschile, visitando un’intera sezione, dove anche lì, i ragazzi hanno avuto modo di dialogare con i detenuti ed ascoltare personalmente lo loro richieste e i loro problemi. Dopodiché sono stati accompagnati a vedere tutti i laboratori di attività trattamentali presenti in Istituto. Anteprima24.it - Studenti di Giurisprudenza in visita al carcere accompagnati dal garante Ciambriello Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOggi ilcampano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samele, ha accompagnato una delegazione dell’Associazione universitaria “Demmis” inaldi Benevento. Laè stata guidata dal Direttore del, Gianfranco Marcello, e la capo Area Trattamentale, Gabriella Polcino. I giovani laureandi inhannoto prima la sezione femminile, dove hanno avuto modo di parlare a lungo con una delegazione di detenute. Il Direttore poi, ha spostato laall’interno del reparto maschile,ndo un’intera sezione, dove anche lì, i ragazzi hanno avuto modo di dialogare con i detenuti ed ascoltare personalmente lo loro richieste e i loro problemi. Dopodiché sono statia vedere tutti i laboratori di attività trattamentali presenti in Istituto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Visita al carcere di Benevento : giovani studenti e detenuti confrontano esperienze di vita - Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Laura Rossi Facebook WhatsApp Twitter . Ciambriello ha sottolineato come il tasso effettivo di sovraffollamento nel carcere di Benevento sia del 161%, il più alto in Campania, superato solo dai penitenziari di Salerno con un tasso del 155%. Nel successivo tour della sezione maschile, i neolaureati hanno continuato il dialogo con diversi detenuti. (Gaeta.it)

L'On. Roberta Della Casa in visita al carcere di Frosinone - Nei giorni scorsi, l'onorevole Roberta Della Casa, consigliere regionale del Lazio (Forza Italia), insieme al vicepresidente nazionale di anci giovani Samuel Battaglini ed accompagnata anche dal coordinatore provinciale dei giovani di FI Gianfranco Di Renzo, ha fatto visita alla casa... (Frosinonetoday.it)

Visita ispettiva al carcere di Benevento - Rubano (FI) : “Criticità restano sovraffollamento e personale” - L’On. “Questo istituto – ha aggiunto Rubano – si contraddistingue anche per le numerose attività che coinvolgono i detenuti, come l’iniziativa innovativa volta a trasformare vestiti usati in oggetti utili come borse, marsupi e altri accessori, favorendo così attività di riciclo all’interno della struttura”. (Anteprima24.it)