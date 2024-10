Biccy.it - Spoiler di Amici 24: alunno tira una testata al banco e lo rovescia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Come ogni giovedì pomeriggio è tempo didi, poco fa infatti agli studi Elios di Roma è terminata la registrazione di una nuova puntata del talent mariano. Non soltanto l’esito delle sfide e gli ospiti (qui per leggere tutte le anticipazioni), in studio c’è stato spazio anche per liti, giochi e dichiarazioni. Come la scorsa settimana è tornato il gioco dei palloncini, Ilan ha scritto una dedica romantica a Rebecca ed è scattato il triangolo con Nicolò. Ilan è anche stato protagonista di un piccolo incidente, visto che dopo l’esito della sfida di Senza Cri ha dato unaal suondolo. Daglidiarriva anche un’accesa discussione tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.