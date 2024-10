Spal, nessuna ipotesi di cambio di proprietà (Di giovedì 17 ottobre 2024) La penalizzazione inflitta alla Spal nel corso dell’estate ha lasciato il segno, tanto che si guardava alla scadenza di ieri con una certa apprensione. Per fortuna, stavolta tutto è filato liscio, con la società biancazzurra – come tutti gli altri club – che ha provveduto al pagamento degli emolumenti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti il primo bimestre della nuova stagione, dal 1° luglio al 31 agosto. Tutto a posto quindi almeno fino al 16 dicembre, quando le società dovranno dimostrare di essere in regola anche per il secondo bimestre della stagione. Nel frattempo, negli ultimi giorni a Ferrara sono circolate le voci più disparate in merito a un eventuale imminente cambio di proprietà. Anzi, secondo alcuni addirittura già avvenuto. Naturalmente non c’è nulla di concreto, ma facciamo un passo indietro. Ilrestodelcarlino.it - Spal, nessuna ipotesi di cambio di proprietà Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La penalizzazione inflitta allanel corso dell’estate ha lasciato il segno, tanto che si guardava alla scadenza di ieri con una certa apprensione. Per fortuna, stavolta tutto è filato liscio, con la società biancazzurra – come tutti gli altri club – che ha provveduto al pagamento degli emolumenti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti il primo bimestre della nuova stagione, dal 1° luglio al 31 agosto. Tutto a posto quindi almeno fino al 16 dicembre, quando le società dovranno dimostrare di essere in regola anche per il secondo bimestre della stagione. Nel frattempo, negli ultimi giorni a Ferrara sono circolate le voci più disparate in merito a un eventuale imminentedi. Anzi, secondo alcuni addirittura già avvenuto. Naturalmente non c’è nulla di concreto, ma facciamo un passo indietro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spalletti “avvisa” l’Inter : nessuna gestione dei giocatori con l’Italia - Luciano Spalletti ha voluto lanciare un messaggio indiretto in particolare all’Inter. I giocatori in nazionale li gestisco io, e per me non c’è nessun problema di troppe partite. Tradotto, possono giocare sempre. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ... (Inter-news.it)

Francesco Totti : “Spalletti ha capito i suoi errori. Roma? Nessuna chiamata” - Speriamo che ora possa ripartire al meglio”, ha aggiunto Totti. In una competizione così importante se non sei pronto mentalmente e fisicamente è difficile arrivare fino in fondo”. I nostri giocatori non erano in buone condizioni, dal punto di vista fisico o mentale. Spalletti ha capito e ha riconosciuto i suoi errori e li ha ribaditi nell’ultima intervista. (Sportface.it)