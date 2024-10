Sorrento-Benevento, al via la prevendita: tutti i dettagli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la riunione del Gos che si è svolta a Potenza (campo delle gare casalinghe dei rossoneri), via libera alla vendita dei tagliandi per il settore ospiti del “Viviani” per il match Sorrento-Benevento in programma sabato alle 15. La gara non era stata inclusa in quelle a rischio e il Gos non ha previsto nessuna limitazione per questa trasferta. A disposizione dei tifosi giallorossi ci sono 500 tagliandi acquistabili sul circuito Go2 al prezzo di 15 euro ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita. E’ possibile assicurarsi i biglietti sia on line che nelle rivendite fisiche e ancora una volta, ormai una negativa consuetudine di questa stagione, i sostenitori della Strega avranno pochissimo tempo per organizzare la trasferta. L'articolo Sorrento-Benevento, al via la prevendita: tutti i dettagli proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Sorrento-Benevento, al via la prevendita: tutti i dettagli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la riunione del Gos che si è svolta a Potenza (campo delle gare casalinghe dei rossoneri), via libera alla vendita dei tagliandi per il settore ospiti del “Viviani” per il matchin programma sabato alle 15. La gara non era stata inclusa in quelle a rischio e il Gos non ha previsto nessuna limitazione per questa trasferta. A disposizione dei tifosi giallorossi ci sono 500 tagliandi acquistabili sul circuito Go2 al prezzo di 15 euro ai quali vanno aggiunti i diritti di. E’ possibile assicurarsi i biglietti sia on line che nelle rivendite fisiche e ancora una volta, ormai una negativa consuetudine di questa stagione, i sostenitori della Strega avranno pochissimo tempo per organizzare la trasferta. L'articolo, al via laproviene da Anteprima24.it.

Sorrento-Benevento - la prevendita partirà solo domani - I biglietti saranno messi in vendita sul circuito Go2 al prezzo di 15€ più i diritti di prevendita. it. Poi ci sarà il via libera, tranne sorprese, senza alcuna limitazione perché il match non è stato inserito tra quelli a rischio all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. . Al momento la prevendita per il settore ospiti del Viviani non é ancora partita perché è necessario ... (Anteprima24.it)

Sorrento-Benevento - designato l’arbitro della sfida del “Viviani” - E’ un fischietto dal rosso facile perché fino ad ora nella sua carriera in Serie C ne ha estratti ben 19 in appena 44 gare dirette. L’arbitro siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Pio Carlo Cataneo di Foggia e Daniel Cadirola di Milano; quarto ufficiale sarà Leonardo Di Mario di Ciampino. Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Giuseppe Mucera della sezione Aia di Palermo a dirigere il match ... (Anteprima24.it)

Benevento - una settimana “artificiale” in vista del match del Viviani contro il Sorrento - La squadra ieri ha svolto la solita seduta defaticante mentre da oggi pomeriggio si inizierà a fare sul serio sul prato dell’Imbriani, l’unico appuntamento sull’erba vera in in programma in questa settimana atipica. . Nei giorni successivi il Benevento si allenerà sempre al campo “Avellola”, che la scorsa estate ha subito un profondo restyling ed è ora dispone di un prato sintetico nuovo di ... (Anteprima24.it)