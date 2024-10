Ilfattoquotidiano.it - Smart working, Spotify lascia scegliere i lavoratori: “La produttività non cala se non lavorano in ufficio”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) In un momento storico dove molte aziende stanno ancora valutando se è conveniente investire per rendere sempre più agevole il lavoro, il colosso della musicamantiene la promessa fatta durante la pandemia: esclusa la “core week” – dove i gruppi di lavoro si riuniscono fisicamente per elaborare nuove strategie – i suoi dipendenti avranno infatti piena libertà di scelta se lavorare in presenza utilizzando loo da remoto. “Siamo un’azienda digitale fin dalla nascita, perché non dovremmo dare flessibilità e libertà alla nostra gente? Il lavoro non è un posto in cui vai, è qualcosa che fai” dice la direttrice delle risorse umane della multinazionale, Katarina Berg: Per approfondire l’analisi relativa al rapporto che c’è tra produzione, collaborazione e innovazione della catena produttiva,ha coinvolto la Stockholm School of Economics.