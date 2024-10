Liberoquotidiano.it - Sinwar è morto, Netanyahu: "Inizia il dopo Hamas, guerra non è finita"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tel Aviv, 17 ott. (Adnkronos) - "Noi non volevamo insistere con la", ma "lanon è" e "ci sta costando moltissimo". Così il premier israeliano, Benjaminla notizia dell'uccisione del leader di, Yahya, nel sud della Striscia di Gaza.ha espresso apprezzamento per il "lavoro eccezionale" delle forze di sicurezza israeliane. "Ancora una volta abbiamo dimostrato al mondo come il bene vince sul male", ha affermato sottolineando come "il male ha subito un duro colpo oggi". "non resterà al potere", ha incalzato. "Il conto è stato regolato" da parte degli "eroici soldati di Israele", ha quindi affermatoaggiungendo: "Questo è l'inizio del, e questa è un'opportunità per voi, residenti di Gaza, di liberarvi finalmente dalla tirannia di”.