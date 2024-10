Ilveggente.it - Sinner non bada a spese: il suo orologio costa una cifra folle

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannikha sfoggiato, durante la premiazione del Masters 1000 di Shanghai, uneccezionale: ecco quanto. Nessun azzurro, prima di lui, si era mai imposto sul campo di Shanghai. Il che ha dato ulteriore lustro alla sua vittoria, arrivata nella giornata di domenica al culmine di un match abbastanza acceso contro Novak Djokovic. Il settimo titolo in una stagione che non possiamo che definire memorabile sotto ogni punto di vista. Il diciassettesimo, invece, in carriera. Che non è male, considerando che l’avventura di Janniknel mondo del tennis è iniziata relativamente da poco. Jannikha vinto il Masters 1000 di Shanghai (LaPresse) – Ilveggente.itBenché quest’anno stia facendo incetta di premi e trofei, a certe gioie non si fa mai, comunque, l’abitudine, tant’è vero che l’azzurro sembrava felice, domenica, come se fosse la prima volta.