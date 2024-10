Sinner batte ancora Djokovic: “Non sono freschissimo, ma abbiamo preso il match sul serio” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La storia non cambia. Come a Melbourne e Shanghai, Jannik Sinner si è imposto ancora Novak Djokovic e raggiunge la finale del Six Kings Slam. Il n. 1 al mondo ha vinto con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco. Una partita complicata e dispendiosa per l’altoatesino che ha fatto i conti con alti e bassi nel corso del match, pagando le fatiche dell’atto conclusivo in Cina proprio con Nole. È stato un match vero, lottato e tirato nel secondo e nel terzo parziale, dopo un primo set dominato da Jannik. Sinner ha fatto la differenza con qualità nel momento giusto, come ormai è sua abitudine, nonostante in questa circostanza la gestione dei suoi turni al servizio non è stata impeccabile. “abbiamo giocato la Finale a Shanghai pochi giorni fa e siamo entrambi stanchi. Oasport.it - Sinner batte ancora Djokovic: “Non sono freschissimo, ma abbiamo preso il match sul serio” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La storia non cambia. Come a Melbourne e Shanghai, Janniksi è impostoNovake raggiunge la finale del Six Kings Slam. Il n. 1 al mondo ha vinto con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco. Una partita complicata e dispendiosa per l’altoatesino che ha fatto i conti con alti e bassi nel corso del, pagando le fatiche dell’atto conclusivo in Cina proprio con Nole. È stato unvero, lottato e tirato nel secondo e nel terzo parziale, dopo un primo set dominato da Jannik.ha fatto la differenza con qualità nel momento giusto, come ormai è sua abitudine, nonostante in questa circostanza la gestione dei suoi turni al servizio non è stata impeccabile. “giocato la Finale a Shanghai pochi giorni fa e siamo entrambi stanchi.

