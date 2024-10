Shaila Gatta si chiarisce con Lorenzo e poi scoppia in lacrime (Di giovedì 17 ottobre 2024) Shaila Gatta decide di chiarirsi con Lorenzo Spolverato ma durante il confronto scoppia in lacrime: ecco cosa è accaduto L'articolo Shaila Gatta si chiarisce con Lorenzo e poi scoppia in lacrime proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Shaila Gatta si chiarisce con Lorenzo e poi scoppia in lacrime Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)decide di chiarirsi conSpolverato ma durante il confrontoin: ecco cosa è accaduto L'articolosicone poiinproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Grande Fratello - un aereo per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato - La ballerina ha ammesso di aver apprezzato molto l’atteggiamento di Javier, che l’ha rispettata e non l’ha giudicata. Lorenzo Spolverato, dal canto suo, si è mostrato disorientato dalla situazione. Questa mattina, un aereo noleggiato dai fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha sorvolato la Casa, con uno striscione che incoraggiava la coppia. (Mistermovie.it)

Lorenzo Spolverato dimentica Shaila Gatta e sceglie Helena Prestes : “Mi è mancata - non voglio perderla” - Al Grande Fratello, anche per Lorenzo Spolverato è arrivato il momento di fare una scelta. Il concorrente ha assicurato di avere messo una pietra sopra la conoscenza con Shaila Gatta, perché intende coltivare il rapporto con Helena Prestes.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Grande fratello - Shaila Gatta felice per gli aerei su Javier e Lorenzo : duro commento di Enzo Paolo Turchi - Grande fratello: Enzo Paolo Turchi contro Shaila Gatta Sono virali nel web le immagini della reazione avuta da Enzo Paolo Turchi nei confronti di Shaila Gatta. it abbiamo raccolto delle informazioni importanti in merito ai compensi percepiti dai protagonisti del reality Mediaset Grande Fratello: la reazione di Shaila Gatta ai messaggi aerei é motivo di polemica L’allusione ... (Anticipazionitv.it)